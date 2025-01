Bestsellerowy pisarz ostro krytykuje serialowe ekranizacje fantasy. Dostało się Wiedźminowi i Pierścieniom Władzy

Następnie Sanderson stwierdził, że chętnie zekranizowałby swoje kolejne powieści, ale nawet nieograniczone budżety nie dają gwarancji, że wyjdzie z tego coś dobrego. Za przykład podał Pierścienie Władzy.

Nieskończony budżet, aby zrobić to po swojemu? Zdecydowanie wybrałbym Archiwum Burzowego Światła i zrobiłbym to w którymś z serwisów streamingowych. Myślę, że mając nieograniczony budżet i nieograniczoną kontrolę twórczą, mógłbym stworzyć coś naprawdę dobrego. Ale kto wie? To znaczy, Pierścienie Władzy zasadniczo to miały i nie jest to zbyt dobre. Są w porządku, ale czy tego właśnie chcesz?