Ben Affleck zagra Hulka Hogana. Biograficzny film o gwieździe WWE ma reżysera

Trwają pracę nad filmem poświęconym Hulkowi Hoganowi, legendzie wrestlingu i organizacji WWE. Za produkcją odpowiadać będzie Matt Damon i Ben Affleck, który ma również wcielić się w głównego bohatera. Historia skupi się nie tyle na życiu i sportowych osiągnięciach Hogana, co na jego batalii sądowej z Gawker Media.

Killing Gawker – powstaje film o sprawie głośnej seks taśmy Hulka Hogana

Firma Artists Equity, należąco do Afflecka i Damona, nabyła prawa do scenariusza filmu Killing Gawker od scenarzysty Charlesa Randolpha, który zdobył Oscara za pracę nad filmem Big Short z 2015 roku. Killing Gawker jest adaptacją książki non-fiction autora Ryana Holidaya z 2018 roku Conspiracy: Peter Thiel, Hulk Hogan, Gawker and the Anatomy of Intrigue.