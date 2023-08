Teraz telewizor możesz mieć zawsze przy sobie. LG stworzyło TV w walizce

Jeżeli przenośne konsole mają dla Was za mały ekran, a oglądanie filmów na tablecie lub smartfonie nie jest dla Was najwygodniejszych rozwiązaniem, to LG wyszło z ciekawą propozycją telewizora, który zawsze możecie mieć pod ręką. StandByMe GO to przenośny telewizor zamknięty w walizce, który możecie zabrać ze sobą w podróż, aby w pełni cieszyć się wszystkimi możliwościami smart TV.

Przenośny telewizor w walizce od LG

Telewizor LG posiada 27-calowy ekran dotykowy LCD o rozdzielczości 1080p. Koreańska firma nazwała swój najnowszy produkt „przenośnym systemem rozrywki typu wszystko w jednym”. Jest to pierwszy taki model na rynku, który został wbudowany w podręczną walizkę. Jak możemy zobaczyć na poniższej reklamie, ekran wysuwa się z teczki za pomocą małej podstawki, oferując elastyczność w obracaniu ekranu, aby korzystać z niego zarówno w poziomie, jak i pionie.