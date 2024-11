Będzie więcej wydarzeń na żywo na Netflix? Walka Jake Paul vs. Mike Tyson z milinową oglądalnością

Inna walka tego wieczoru, walka kobiet, Serrano kontra Taylor 2, zgromadziło przed ekranami 50 milionów gospodarstw. Netflix prognozuje, że pojedynek ten może stać się najczęściej oglądanym wydarzeniem sportowym kobiet w historii USA, gdy tylko zostaną opublikowane ostateczne wyniki. Mimo sukcesu pod względem widowni, wydarzenie nie obyło się bez problemów technicznych – wielu widzów skarżyło się na opóźnienia i problemy z buforowaniem, co jest powracającym wyzwaniem dla platformy w przypadku wydarzeń transmitowanych na żywo. Z kolei ci, którzy chcieli obejrzeć walkę po czasie, klikając przycisk “odtwórz” napotykali komunikat, że “transmisja wydarzenia jest już zakończona” co wprowadzało w błąd. Rozwiązaniem było przesunięcie paska odtwarzania, ale nie każdy mógł to wiedzieć.

Mimo trudności technicznych, ale także niemałych kontwoersji (znawcy sportu wskazują, że charakter walki był bliski starciom pokroju freak fight) wyniki oglądalności wskazują, że eksperymenty Netflixa ze sportem na żywo mogą się opłacać. Po wcześniejszych transmisjach takich wydarzeń jak The Netflix Cup czy The Netflix Slam, serwis planuje kolejne kroki w tej sferze – w grudniu 2024 roku wyemituje na żywo dwa mecze NFL, a od stycznia cotygodniowy program WWE Raw. Wszystko wskazuje na to, że sport na żywo może stać się ważnym filarem strategii Netflixa w najbliższych latach.