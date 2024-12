Będzie hit na miarę nowego Krzyku? Jennifer Love Hewitt powraca w kontynuacji Koszmaru minionego lata

Letni koszmar trwa w najlepsze. Słynna seria horrorów doczeka się kolejnego filmu. Sony Pictures zapowiedziało premierę nowej odsłony Koszmaru minionego lata. Seria licząca trzy filmy powiększy się o kolejny sequel, który ma trafić do kin już w przyszłym roku. Co ważne, wiadomo już, że aktorzy z oryginalnej obsady dołączyli do widowiska. Film ma przynieść powrót do ról Jennifer Love Hewitt oraz Freddiego Prinze’a Jr., którzy zdobyli popularność w latach 90. właśnie dzięki tej serii.

Kolejne lato zapowiada się koszmarnie. Wraca słynna seria horrorów

Scenariusz nowego filmu, autorstwa Sama Lansky’ego i Kaytin Robinson, pozostaje na razie, a jakże, owiany tajemnicą. Według nieoficjalnych doniesień sequel może nosić tytuł I’ll Never Forget What You Did Last Summer, co ma kontynuować tradycję słownej gry, stosowanej w tytułach tej serii. Do obsady dołączyli także wspierający “starszyznę” młodzi aktorzy, w tym Chase Sui Wonders, Madelyn Cline, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers i Jonah Haur-King.