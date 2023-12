TGA 2023: Banishers: Ghosts of New Eden wygląda naprawdę dobrze. Nowy zwiastun

Banishers: Ghosts of New Eden zostało zapowiedziane podczas The Game Awards 2022. Deweloperzy ze studia DON’T NOD postanowili jednak pojawić się również na tegorocznej edycji popularnego wydarzenia, by przypomnieć graczom o wspomnianej produkcji. W trakcie imprezy zaprezentowano nowy zwiastun, dzięki któremu zainteresowani mogą po raz kolejny sprawdzić, jak prezentuje się action-RPG od twórców Life is Strange oraz Vampyr

Banishers: Ghosts of New Eden z nowym zwiastunem na The Game Awards 2023

Najnowszy zwiastun Banishers: Ghosts of New Eden zapowiada, że gracze mogą liczyć na klimatyczną i emocjonalną przygodę. Na końcu materiału znalazło się natomiast miejsce na kilka fragmentów rozgrywki. Trzeba przyznać, że całość prezentuje się naprawdę dobrze, a fani gier action-RPG powinni dopisać wspomniany tytuł do swojej listy życzeń, o ile jeszcze tego nie zrobili.