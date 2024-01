Baldur’s Gate 3 z kolejnymi poprawkami. Mamy też dobre wieści dla graczy Xbox

Hotfix oznaczony numerem 16 do gry Baldur’s Gate 3 eliminuje m.in. najczęstsze problemy prowadzące do zawieszenia się gry, a także błędy związane z niską rozdzielczością tekstur, które mogły pojawiać się w trakcie dłuższych sesji . Larian Studios zajęło się również problemem związanym ze szybkim uruchamianiem czy błędem uniemożliwiającym zapisanie gry.

Microsoft odniósł się wreszcie do sytuacji związanej z banowaniem użytkowników Xbox za udostępnianie w Baldur’s Gate 3 zwierających nagość . Larian Studios udostępniło tymczasem nowy hotfix do wspomnianej produkcji. Najnowsza „łatka” wprowadza sporo zmian i poprawek, a deweloperom z belgijskiego zespołu udało się dodatkowo znaleźć przyczynę problemu męczącego użytkowników konsol Microsoftu.

Belgijski zespół nie zapomniał także o kilku nowościach. Jedną z nich jest dostęp do wybranych przedmiotów fabularnych, nawet jeśli nie znajdują się one w danej chwili w ekwipunku postaci gracza lub innych członków drużyny. Lista zmian i poprawek jest naprawdę spora, a szczegółowy opis najnowszego hotfixa do Baldur’s Gate 3 dostępny jest na Steam.