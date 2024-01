Baldur’s Gate 3 wkrótce bez problemów z zapisami na Xbox. Aktualizacja w drodze

We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter) Larian Studios poinformowało, że posiadacze konsol Xbox będą mogli zaktualizować swoje konsole ręcznie już 16 stycznia 2024 roku. Przygotowane przez Microsoft poprawki powinni wyeliminować problem znikających zapisów w Baldur’s Gate 3.

Na koniec przypomnijmy, że Baldur’s Gate 3 dostępny jest obecnie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Larian Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Baldur’s Gate 3 – Z godnością i humorem.

