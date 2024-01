Baldur’s Gate 3 ukończony w 20 minut. Rekord osiągnięty przy pomocy wielkiego niedźwiedzia

Padł kolejny rekord ukończenia Baldur’s Gate 3. Tym razem wykorzystano do tego ważącego ponad 4,5 tony niedźwiedzia.

Baldur’s Gate 3 wciąż jest łatane przez Larian Studios i w ubiegłym tygodniu do gry trafiła nowa aktualizacja. Deweloperzy eliminują błędy, ale nowe wciąż są odkrywane przez speedrunnerów, które pomagają im osiągnąć absurdalne czasy potrzebne do ukończenia gry. Najnowszy rekord wynosi zaledwie 20 minut i należy do YouTuberki Mae.

Baldur’s Gate 3 z nowym rekordem przejścia

Absolutny rekord świata wynosi 3 minuty i 31 sekund, ale kończy on grę po drugim akcie. Jeżeli liczyć tylko pełne ukończenia gry, to najnowszy wynosi dokładnie 19 minut i 20 sekund. Było to możliwe, gdyż Mae odkryła szybki sposób na zabicie Ketherica pod koniec drugiego aktu. Okazuje się, że najskuteczniejszą metodą pokonania złoczyńcy jest wykorzystanie Posępnego Serca.