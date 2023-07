Baldur’s Gate 3 – posiadacze edycji Digital Deluxe nie będą mogli zagrać wcześniej

Im bliżej do premiery, tym atmosfera wokół Baldur’s Gate 3 staje się gorętsza, a gracze dowiadują się kolejnych szczegółów. Ostatnio serca fanów podbiła prezentacja, podczas której pokazano słynnego już misia. Poznaliśmy również nieco szczegółów na temat długości gry, ilości przerywników, a twórcy już ostrzegli graczy przed najwyższym poziomem trudności. Osoby, które nie mogą się już doczekać tej przygody, z pewnością odliczają dni. Mamy jednak niezbyt dobre wieści, dla tych, którzy liczyli na wcześniejszy dostęp do gry.

Czy Baldur’s Gate 3 będzie tegorocznym GOTY?

Posiadacze pecetowej wersji Digital Deluxe mieli otrzymać dostęp do Baldur’s Gate 3 na 72 godziny przed oficjalną premierą wersji 1.0. W najnowszym wpisie na Steam Larian Studios potwierdziło jednak, że nie będzie to możliwe. Oczywiście, ma to związek z tym, że premiera gry i tak została znacząco przyśpieszona.



Na koniec przypomnijmy, że pełna wersja Baldur’s Gate 3 zadebiutuje na PC już 3 sierpnia. Nieco później – 6 września – gra ukaże się natomiast na konsolach PlayStation 5. Zainteresowanych zachęcamy również do obejrzenia najnowszego zwiastuna nadchodzącej produkcji Larian Studios, w którym skupiono się na prezentacji romansów i nowych lokacji.