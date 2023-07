Baldur's Gate 3 – długość scenariusza i ilość przerywników filmowych szokuje

Miniony tydzień graczom umiliła informacja o wcześniejszej premierze Baldur's Gate 3. Larian Studios podało nowe terminy debiutu gry dla wersji na PC i PlayStation 5, zapewniając tym samym, że jeszcze w tym roku powinniśmy doczekać się wydania dedykowanego konsolom Xbox Series S/X. Deweloperzy zdradzili również nieco szczegółów na temat tego, co zobaczymy w pełnej wersji.

Ukończenie Baldur's Gate 3 nie będzie łatwym wzywaniem

O tym, że Baldur's Gate 3 to niezwykle ambitny projekt mogliśmy przekonać się już nie raz. Larian Studios dwoi się i troi, by dostarczyć graczom kolejną godną odsłonę jednej z najsłynniejszych serii. Early Access udowodnił już, że marka znajduje się w bezpiecznych rękach. Gra będzie wypchana zawartością po brzegi i bez problemu będzie można przepaść w niej na setki godzin.



Oczywiście wraz z premierą wersji 1.0 Baldur's Gate 3 doczekamy się masy nowości. W trakcie produkcji twórcy zdecydowali się między innymi na podniesie maksymalnego poziomu postaci z 10 na 12 level, co daje jeszcze więcej możliwość jeśli chodzi o ich rozwój czy system walki. Pojawiła się również informacja o 2 nowych rasach oraz kolejnych 22 podklasach.

Larian Studios stawia poprzeczkę naprawdę wysoko

Wyobraźnię rozpalać może również informacja o ilości przerywników filmowych. Larian Studios mówi o 174 godzinach! Porównując to do wszystkich sezonów Gry o Tron, w Baldur's Gate 3 zobaczymy ponad dwa razy więcej filmowej treści. Pamiętajmy jednak, że wliczają się w to w scenki dialogowe. Na koniec dodam tylko, że sam scenariusz ma około 2 milionów słów.



Na koniec przypomnijmy, że Baldur's Gate 3 zadebiutuje na PC 3 sierpnia, a wersja na PlayStation 5 zostanie udostępniona 6 września. Chętnie dowiemy się, czy czekacie.