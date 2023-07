Twórcy Baldur’s Gate 3 ostrzegają graczy przed najwyższym poziomem trudności

Wiem, że wszyscy jesteście twardzi, wiem, że wszyscy będziecie grać w trybie Taktycznym, bo myślicie, że dacie sobie radę, a potem zaczniecie płakać i powiecie, że gra jest zła. To nie nasza wina – tylko Wasza! Po prostu wróćcie na poziom Zbalansowany […]. Na Taktycznym musisz wiedzieć, co robisz, bo w przeciwnym razie zostaniesz zmiażdżony. Mówię to z doświadczenia – dodaje Swen Vincke.