Baldur’s Gate 3 otrzyma narzędzie do modyfikacji, ale nie będzie rozbudowane. Prezes Larian Studios tłumaczy dlaczego

Swen Vincke wyjaśnił, dlaczego gracze muszą czekać tak długo na narzędzia do tworzenia modów do Baldur’s Gate 3.

Larian Studios nie będzie pracować nad Baldur’s Gate 4, a trzecia część serii nie otrzyma DLC. Deweloperzy pracowali nad pełnoprawnym dodatkiem, ale zdecydowali się go anulować i rozpocząć przygotowania do produkcji nowej gry, która nie będzie związana z systemem Dungeons & Dragons. Fani Baldur’s Gate 3 mogą jednak wciąż liczyć na popremierowe wsparcie gry, a w planach jest również wypuszczenie oficjalnych narzędzi moderskich, aby ułatwić graczom tworzenie swoich własnych historii.

Baldur’s Gate 3 – narzędzie moderskie wciąż znajduje się w produkcji

Prace przebiegają jednak powoli, a same narzędzia do modyfikacji nie będą aż tak rozbudowane, jak te do Divinity: Original Sin II. Swen Vincke w rozmowie z serwisem PC Gamer wyjaśnił, dlaczego gracze będą musieli jeszcze trochę poczekać na premierę.