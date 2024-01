Swen Vincke, twórca Baldur's Gate III, skończył pisanie 1. aktu swojej nowej gry

Zaznaczył jednak zarazem, iż nie powinniśmy spodziewać się żadnych konkretów w nawet dalszej przyszłości:

Oprócz tego – to nie jest to, co myślicie i nie jest to teaser oficjalnej zapowiedzi. Po prostu jestem naprawdę podekscytowany tym, dokąd to zmierza i chciałem podzielić się swoimi emocjami. Minie trochę czasu, zanim powiemy o tym coś więcej.