Baldur's Gate III – drugi duży patch jest już dostępny do pobrania

Zaledwie wczoraj informowaliśmy Was o pierwszych szczegółach na temat drugiej dużej aktualizacji do gry Baldur’s Gate III. Dzisiaj natomiast przedstawiciele Larian Studios poinformowali o udostępnieniu wyczekiwanego patcha – wszyscy gracze mogą go już pobrać. Z racji tego, iż lista zmian jest naprawdę długa, poniżej zamieściliśmy kilka najważniejszych punktów, a zainteresowanych całym zestawieniem zapraszamy pod ten adres.

Baldur’s Gate III – Patch #2 już dostępny

Martwiej – lub, jak kto woli, Withers – oferuje teraz możliwość usuwania z drużyny postaci graczy, z którymi graliśmy w ramach trybu kooperacji, dzięki czemu będziemy mogli kontynuować przygodę samodzielnie.

Karlach otrzymała zupełnie nową scenę w epilogu oraz dodatkowe dialogi zarówno w pierwszym, jak i drugim akcie. W przyszłości te nowości otrzymają także pozostali towarzysze.

Zmniejszono rozmiar zapisów gry.

Wprowadzono opcję, która pozwala za pomocą jednego kliknięcia pozbyć się większości starszych zapisów, dzięki czemu w systemie pozostaną tylko te najnowsze.

Poprawiona została optymalizacja gry, przede wszystkim w trzecim akcie.

Na liście znajdziemy informacje o licznych usuniętych błędach, a także poprawkach dotyczących m.in. interfejsu czy systemu walki.

Przypomnijmy, że gra Baldur's Gate III zadebiutowała 3 sierpnia bieżącego roku na komputerach osobistych. Wersja na konsolę PlayStation 5 zostanie udostępniona 6 września. Zainteresowanych zapraszamy do lektury naszej recenzji, którą znajdziecie pod tym adresem.