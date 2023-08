Nadchodzi druga duża aktualizacja do Baldur's Gate III. Mamy szczegóły patcha

Larian Studios ujawniło szczegóły dotyczące drugiej dużej aktualizacji do gry Baldur’s Gate III.

Twórcy zapewnili, że to na nim będą skupiać się przez cały wrzesień – w osobnej wiadomości informowaliśmy Was bowiem, iż coraz więcej graczy donosi o poważnych problemach w ostatnim akcie kampanii. Oprócz tego; możemy się też spodziewać, że pozostałe postacie otrzymają je w przyszłości.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przedstawiciele zespołu Larian Studios udostępnili garść szczegółów na temat nadchodzącej – drugiej – dużej aktualizacji do gry Baldur’s Gate III . Na ten moment wiemy, że patch jest za rogiem, aczkolwiek wciąż nie otrzymaliśmy dokładnej daty premiery. Poniżej konkrety.

Studio odniosło się też do wyciętej zawartości i przyznało, że część wątków jest zbugowana. Za przykład podali romans z Mintharą – zapewnili też, że problem został już zdiagnozowany i zostanie naprawiony wkrótce. Warto dodać, iż patch wprowadzi do gry opcję pozbycia się z drużyny graczy, z którymi przechodziliśmy grę w trybie kooperacji (opcja będzie dostępna u Withersa w obozie). Ponadto w planach jest wprowadzenie możliwości edytowania wyglądu postaci po rozpoczęciu kampanii oraz pełnoprawnego wsparcia dla modyfikacji – nie wiemy jednak, kiedy te elementy trafią do produkcji.