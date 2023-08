Baldur's Gate III z niesamowitymi wynikami sprzedaży – sugeruje raport z Chin

Jak podaje serwis DSOGaming , wygląda na to, że Baldur’s Gate II I sprzedaje się niczym ciepłe bułeczki . W sieci pojawił się raport belgijskiej ambasady w Chinach, który sugeruje, że sprzedaż gry na PC przekroczyła już 5 milionów egzemplarzy .

Musimy pamiętać, że liczba ta obejmuje również sprzedaż gry w ramach wczesnego dostępu na PC. Z tego co wiemy, gra sprzedała się w około 2,5 miliona egzemplarzy we wczesnym dostępie, co oznacza, że sprzedaż na PC po premierze została podwojona.