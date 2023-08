Baldur's Gate III – coraz więcej graczy narzeka na ostatni akt. Masa błędów

Coraz więcej graczy dociera do ostatniego aktu kampanii fabularnej i donosi o licznych błędach.

Od premiery gry Baldur’s Gate III już niedługo minie okrągły miesiąc. Nic więc dziwnego, że coraz więcej graczy dociera do ostatniego – trzeciego – aktu kampanii fabularnej. Jak się jednak okazuje, to właśnie te osoby donoszą (podajemy za serwisem IGN), iż nie jest on tak dopracowany, jak dwa poprzednie akty. Według wielu zawiera mnóstwo błędów i niedociągnięć.

Baldur’s Gate III – ostatni akt kampanii fabularnej jest przepełniony błędami

Na forum Reddit poświęconym grze możemy znaleźć sporo wpisów, w których różni użytkownicy wyrażają swoją frustrację związaną z całą sytuacją:

Nie wiem, co się dzieje, ale mam wrażenie, że akt 3 w ogóle nie był testowany. Obecnie mam 11 zadań w sekcji "Baldur's Gate". 6 z nich nie można ukończyć. Część z nich wywala błąd na końcu zadania, część jest martwa prawie na początku. W tym momencie boję się grać dalej, jeśli nie będę w stanie ukończyć więcej niż połowy zadań pobocznych (niektóre z nich odgrywają rolę w głównej historii, więc jest jeszcze gorzej). – napisał użytkownik rejian

Sugerowałbym każdemu poczekać, aż błędy / problemy z równowagą zostaną naprawione. Dla mnie to trochę zrujnowało doświadczenie, bardzo się spieszyłem w akcie 3, więc zdecydowałem się rozpocząć pełną rozgrywkę na chłodno, podczas gdy naprawiają tam problemy (prawie ukończyłem akt 3, zrezygnowałem przed końcem, więc mam niespodziankę w mojej drugiej rozgrywce). – napisał użytkownik justchiller