Aż dwie darmowe gry w Epic Games Store. Kolejne prezenty do odebrania

Jak co czwartek, również i tym razem Epic Games Store ma dla pecetowych graczy kolejne prezenty. W tym tygodniu użytkownicy komputerów osobistych mogą odebrać za darmo aż dwie gry. Pierwszy tytuł to Invincible Presents: Atom Eve, natomiast drugi – Kardboard Kings. Gry odbierzemy od godziny 17:00. Na odbiór prezentów gracze będą mieli czas do następnego czwartku, czyli do 24 października 2024 roku.

Invincible Presents: Atom Eve to pierwsza oryginalna gra Invincible od Skybound Games, firmy kierowanej przez twórców Invincible i The Walking Dead. Poznaj oryginalną historię z niesamowitą grafiką wyreżyserowaną przez Rossiego Gifforda i kreatywnym kierownictwem wielokrotnie nagradzanej pisarki Jill Murray i odkryj życie Atom Eve w świecie pełnym ukochanych postaci. Na podstawie komiksu autorstwa Roberta Kirkmana, Cory'ego Walkera i Ryana Ottleya. – czytamy w opisie Invincible Presents: Atom Eve.

Jesteś Harrym Hsu, młodym mężczyzną, który niedawno odziedziczył nadmorski sklep z kartami swojego ojca. Pozostawiony z odrobiną gotówki i niewielkim inwentarzem, musisz przywrócić sklepowi reputację centrum najpopularniejszej gry karcianej na świecie: „Warlock”. Mając na uwadze renomę sklepu, rozpoczynasz pracę za ladą, żonglując prośbami mieszkańców, jednocześnie próbując zapoznać się z osobliwym rynkiem sprzedaży kart Warlock. – głosi opis Kardboard Kings.

Jeszcze więcej darmowych gier na PC w Epic Games Store

Przy okazji przypominamy, że odbioru wciąż są tytuły z poprzedniego tygodnia. Rozdawano Empyrion - Galactic Survival oraz Outliver: Tribulation.