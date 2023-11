Marvel Spotlight to nowa seria w MCU. Co o niej wiemy?

Marvel Spotlight – seria dla osób, które nie chcą poznawać całego MCU

Marvel Spotlight inspirowane jest linią komiksów o tym samym tytule z 1971 roku. Powieści graficzne skierowane były głównie do tych osób, które nie znały szerszego kontekstu uniwersum. Podobną rolę będzie spełniała nowa seria, do której należeć będą wybrane seriale. Brad Winderbaum, szef ds. treści striumieniowej w Marvel Studios potwierdził, że znajomość innych produkcji z MCU nie będzie konieczna, do cieszenia się z projektów należących do nowej serii.