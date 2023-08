Avatar: Istota woda to największa cyfrowa premiera Disneya. Firma posiada trzy najbardziej dochodowe widowiska

Ta informacja jest zaskoczeniem, ponieważ film został nakręcony z myślą o pokazach kinowych, a co za tym idzie najlepiej prezentuje się na dużym ekranie. Dlatego nikt nawet nie liczył na taki sukces, wystawiając go do streamingu. Nie bez znaczenia była pewnie reputacja tego filmu jako bijącego rekordy kasowe.

Avatar: Istota wody jest trzecim najbardziej dochodowym filmem wszechczasów

Oznacza to, że Avatar: Istota wody jest trzecim najbardziej dochodowym filmem wszechczasów. Wyprzedzają go tylko Avengers: Endgame z 2019 roku i oryginalny Avatar z 2009 roku, który zajmuje pierwsze miejsce. Chociaż Disney nie jest producentem pierwszej części, to korporacja przejęła aktywa w 2019 roku podczas zakupu 21st Century Fox. Oznacza to, że trzy najbardziej dochodowe filmy należą do Disneya.