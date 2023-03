Avatar: Istota wody – wiemy, kiedy film trafi do cyfrowej dystrybucji

Już niedługo wszyscy fani Avatara będą mogli obejrzeć najnowszą część we własnych domach – wiemy, kiedy produkcja pojawi się na platformach PVOD.

Choć prawdopodobnie większość z Was widziała już w kinach film Avatar: Istota wody, być może zainteresuje Was wieść, że ujawniono datę światowej premiery cyfrowej wersji filmu.

Avatar: Istota wody – data premiery w cyfrowej dystrybucji

Zgodnie z informacjami podanymi na łamach portalu The Hollywood Reporter, Avatar: Istota wody zadebiutuje w cyfrowej dystrybucji już 28 marca bieżącego roku – film trafi wówczas do platform PVOD, gdzie będziemy mogli wykupić do niego dostęp za określoną kwotę.