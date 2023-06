Atlas Fallen na długim zwiastunie. Twórcy The Surge prezentują nowe action-RPG

Atlas Fallen miało zadebiutować na rynku w zeszłym miesiącu, ale już pod koniec marca poinformowano, że na nową produkcję twórców serii The Surge będzie trzeba poczekać trochę dłużej . Nieco później dowiedzieliśmy się natomiast, ile godzin zajmie graczom ukończenie nadchodzącego action-RPG od studia Deck13 Interactive . Deweloperzy najwyraźniej postanowili ponownie przypomnieć graczom o wspomnianym tytule, ponieważ do sieci trafił obszerny zwiastun.

W opublikowanym materiale podkreślono, że Atlas Fallen pozwoli graczom kształtować własny styl walki. Użytkownicy będą bowiem odbierać pokonanym wrogom „Kamienie Esencji”, które pozwolą dostosować bohatera do swoich potrzeb i upodobań. Wspomnianych modyfikacji w grze ma być ponad setka, co pozwoli tworzyć liczne kombinacje.

Na koniec przypomnijmy, że Atlas Fallen powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 10 sierpnia 2023 roku. Jeśli jesteście ciekawi naszych wrażeń z przedpremierowego pokazu produkcji studia Deck13 Interactive, to zapraszamy Was do lektury: Atlas Fallen – już graliśmy. Pustynny, ale nie pusty świat.