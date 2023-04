Atlas Fallen zapewni kilkadziesiąt godzin zabawy. Twórcy dzielą się szczegółami

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że premiera Atlas Fallen została opóźniona. Na początku czerwca mamy natomiast otrzyma nowe materiały z nadchodzącego action-RPG od twórców serii The Surge. Deweloperzy ze studia Deck13 Interactive już teraz postanowili jednak podzielić się nowymi informacjami na temat swojej produkcji. W sieci pojawiły się bowiem szczegóły dotyczące długości rozgrywki.

Atlas Fallen ze szczegółami na temat długości rozgrywki

Wspomnianymi informacjami podzielił się Jan Klose – dyrektor kreatywny i współzałożyciel Deck13 Interactive – podczas rozmowy z serwisem SegmentNext. Deweloper nie ujawnił, ile czasu zajmie graczom ukończenie wątku fabularnego w Atlas Fallen. Dowiedzieliśmy się natomiast, że na ukończenie wszystkich zadań – zarówno głównych, jak i pobocznych – dostępnych w grze użytkownicy będą musieli poświęcić od około 25 do 30 godzin.



Klose zapowiada, że oprócz zadań pobocznych w świecie Atlas Fallen nie brakuje również różnego rodzaju zagadek. Gracze będą mogli natrafić m.in. na mapy skarbów, dzięki którym odnajdą drogocenne przedmioty. Deweloper informuje jednak, że niektóre mapy będą częściowo zniszczone. W takim przypadku poszukiwania nieco się wydłużą, ponieważ zainteresowani będą musieli znaleźć pozostałe fragmenty wskazówki.



Na koniec przypomnijmy, że Atlas Fallen powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 10 sierpnia 2023 roku. Jeśli jesteście ciekawi naszych wrażeń z przedpremierowego pokazu produkcji studia Deck13 Interactive, to zapraszamy Was do lektury: Atlas Fallen – już graliśmy. Pustynny, ale nie pusty świat.