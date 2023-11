Ubisoft reaguje na reklamy Mirage w grach Assassin's Creed. To "błąd techniczny"

Przedstawiciele francuskiej korporacji twierdzą, że pojawianie się reklam w trakcie rozgrywki w Assassin’s Creed: Odyssey i Origins to wina „błędu technicznego”.

Nieco wcześniej informowaliśmy Was o dość kontrowersyjnych reklamach gry Assassin’s Creed: Mirage, które zaczęły pojawiać się w innych odsłonach serii: Odyssey oraz Origins. Jak podaje serwis The Verge, francuska korporacja postanowiła odnieść się do ostrej krytyki tychże reklam – tyle że społeczności raczej nie spodoba się odpowiedź Ubisoftu.

Ubisoft komentuje sprawę reklam w grach Assassin’s Creed

W oświadczeniu dla redakcji wspomnianego portalu rzecznik firmy, Fabien Darrigues, przyznał, że reklamy są wynikiem „błędu technicznego”: