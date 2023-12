Assassin's Creed: Mirage z nowymi trybami rozgrywki. Ubisoft ujawnia szczegóły

Jeśli chodzi o prawdopodobnie najważniejszą informację,. Choć w komentarzach pod wpisem na Twitterze informującym o nowości nie brakuje zadowolonych graczy, tak wiele osób wciąż twierdzi, że takowy tryb mocno przydałby się w Assassin’s Creed: Valhalla (początkowo deweloperzy mieli to rzeczywiście w planach, ale ostatecznie tryb Nowej Gry Plus w tej grze został porzucony ).

Tym samym Assassin’s Creed: Mirage dołączy do Origins oraz Odyssey, które również oferują tryb Nowej Gry Plus. Valhalla najwyraźniej pozostanie w tej kwestii wyjątkiem. Tryb Nowej Gry Plus w Mirage zostanie udostępniony już w przyszłym tygodniu.

Przypomnijmy, że Assassin's Creed: Mirage zadebiutowało na rynku 12 października bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.