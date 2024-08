Halloween i Ash kontra Martwe Zło wrócą w grach w stylu retro. Zobacz zwiastun

Najnowsze zapowiedzi od Boss Team Games wzbudziły spore zainteresowanie, szczególnie wśród fanów klasycznych horrorów i retro gier. Firma ogłosiła, że pracuje nad dwoma nowymi tytułami w ramach serii RetroRealms, które będą ukłonem w stronę 16-bitowych platformówek z lat 90. Oba tytuły bazują na kultowych horrorach – jednym z nich jest Halloween Johna Carpentera, a drugim Ash kontra martwe zło – serialowej kontynuacji słynnej serii grozy.

RetroRealm, czyli nostalgiczna zabawa w Halloween i Martwe Zło

Pierwszy z wymienionych projektów, RetroRealm: Halloween, jest tworzony przez WayForward, studio znane z serii Shantae, co sugeruje, że możemy spodziewać się dopracowanej i wciągającej platformówki, pełnej akcji i charakterystycznej dla tego studia stylistyki. Gra ma nawiązywać do estetyki retro, co z pewnością przypadnie do gustu fanom starszych produkcji. Warto dodać, że choć szczegóły projektu pozostają tajemnicą wiele wskazuje na to, że przy tworzeniu gry jako konsultant udzielać się będzie sam John Carpenter, twórca filmów. Jedno jest jednak pewne – twórcy zapowiadają, że będzie to tytuł pełen krwi i szybkiej akcji, co idealnie pasuje do klimatu Halloween.