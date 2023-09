Artyści z Marvela mają dość złego traktowania i zakładają związek. Będą kolejne strajki?

Pracownicy VFX Marvela przeszli do historii po jednomyślnym głosowaniu za utworzeniem związku zawodowego. Artyści zajmujący się efektami wizualnymi ze studia stali się pierwszą w historii grupą pracowników zajmujących się wyłącznie efektami wizualnymi, którzy zjednoczyli się z Międzynarodowym Sojuszem Pracowników Scen Teatralnych (IATSE). Decyzja ta nastąpiła po doniesieniach o dużym obciążeniu pracą i napiętych terminach realizacji licznych projektów efektów wizualnych Marvela. Biorąc pod uwagę wielkość wypełnionych efektami wizualnymi hitów Marvela i tempo wypuszczania filmów przez studio, nie powinno to być zbyt wielkim zaskoczeniem.

Decyzja o stworzeniu związku zawodowego artystów Marvela następuje w przełomowym roku dla solidarności między twórcami i artystami w Hollywood. Podczas gdy studia wielokrotnie przesuwają daty produkcji i premiery, zamiast spełniać zrozumiałe żądania scenarzystów i aktorów, Hollywood w dalszym ciągu znajduje się w zawieszeniu i nie widać końca tej sytuacji.

Artyści Marvela zakładają związek, żeby walczyć o swoje prawa

Co to daje pracownikom Marvela? Swoje niezadowolenie z warunków pracy wyrażali już od dawna, ale były ignorowane. Wszyscy narzekali zgodnie na złe środowisko pracy w swoich produkcjach i do tej pory szefowie Marvela przechodzili obok tego obojętnie. Teraz już raczej nie będą mogli. Uzwiązkowienie zapewni teraz ochronę praw i interesów pracowników w przyszłości.