Artur Barciś jako czarny charakter w politycznym thrillerze Polowanie

Artur Barciś to aktor, którego role w popularnych serialach sprawiły, że reżyserzy przestali o nim myśleć planując obsady nowych produkcji. Ostatnio mogliśmy go oglądać w Znachorze, ale to rola w Polowaniu może być prawdziwym przełomem. Nawet sam aktor stwierdził, że ta propozycja bardzo go ucieszyła i bardzo chętnie zmierzy się z rolą, która przewraca jego dotychczasowy wizerunek.