Arnold Schwarzenegger: filmy Terminator przepowiedziały przyszłość

Dzisiaj wszyscy się tego boją i zastanawiają się dokąd nas to zaprowadzi, a w tym filmie, w Terminatorze, mówimy o maszynach, które stają się samoświadome i przejmują kontrolę. W ciągu dziesięcioleci stało się to rzeczywistością. Więc to już nie jest fantazja ani futurystyka. Jest tutaj i dzisiaj. I oto jest niezwykła wizja Jima Camerona.