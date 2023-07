Armored Core 6 – ile czasu potrzeba na ukończenie gry?

Ukończenie Armored Core 6: Fires of Rubicon zajmie podobno od 50 do 60 godzin , co jest wynikiem całkowicie przyćmiewającym każdą inną grę z serii.

Grałem w Armored Core VI: Fires of Rubicon i nie ukrywam - chcę więcej!

Rodzi się pytanie, czy te 50 do 60 godzin, koniecznych jest, żeby ukończyć grę, czy żeby zrobić wszystko w grze? Jeśli to pierwsze, co wydaje się mało prawdopodobne, ale nie jest wykluczone, będzie to najdłuższa gra Armored Core.

Armored Core 6: Fires of Rubicon najdłuższe w serii

Oto zestawienie poprzednich gier w serii: