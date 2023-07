Armored Core 6 na rozgrywce. Walka z bossem, personalizacja mecha i nie tylko

W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję obejrzeć fabularny zwiastun Armored Core 6: Fires of Rubicon . Okazuje się jednak, że to nie koniec materiałów poświęconych wspomnianej produkcji. From Software postanowiło bowiem ponownie podgrzać atmosferę wokół nadchodzącej odsłony serii Armored Core i opublikowało obszerny gameplay, który pozwala przyjrzeć się najważniejszym elementom gry.

Na koniec przypomnijmy, że Armored Core 6: Fires of Rubicon powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Premiera już 25 sierpnia 2023 roku. Zainteresowanych nadchodzącą produkcją From Software zachęcamy również do lektury: Grałem w Armored Core VI: Fires of Rubicon i nie ukrywam - chcę więcej!