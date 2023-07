Arkane Austin rozwija nową grę AAA. Oferta pracy sugeruje powrót do korzeni

Wygląda na to, że deweloperzy wyciągnęli wnioski po porażce Redfall.

Pod koniec czerwca Redfall otrzymało nową aktualizację, która wprowadziła „drobne” poprawki. Wygląda jednak na to, że Arkane Austin skupia się już na kolejnym projekcie. W sieci pojawiła się oferta pracy we wspomnianym zespole, która wskazuje, że deweloperzy wyciągnęli wnioski z ostatniej porażki. Ogłoszenie sugeruje bowiem, że nowa produkcja studia z Teksasu będzie powrotem do korzeni.

Arkane Austin szuka rąk do pracy nad nową grą AAA

Harvey Smith z Arkane Studios już w styczniu bieżącego roku zapowiadał, że Redfall to jednorazowy eksperyment, a gracze mogą być pewni, że zespół w przyszłości wróci do „tworzenia bardziej zamkniętych i immersywnych gier”. Najnowsza oferta pracy w Arkane Austin zdaje się natomiast potwierdzać słowa dewelopera.