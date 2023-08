Apple od lat potajemnie pracuje nad rywalem ChatGPT

Od lat prowadzimy badania w szerokim zakresie technologii sztucznej inteligencji, w tym sztucznej inteligencji generatywnej. Będziemy nadal inwestować i wprowadzać innowacje oraz odpowiedzialnie ulepszać nasze produkty za pomocą tych technologii, aby wzbogacić życie ludzi. Oczywiście dużo inwestujemy i widać to w wydatkach na badania i rozwój.

To niezwykle, że Apple omawia swoje plany na przyszłość, gdyż firma znana jest ze szczelnej ochrony swoich pomysłów i produktów. Wygląda na to, że w najbliższym czasie pojawi się chatbot Apple GPT, który stanie do rywalizacji z innymi istniejącymi i przyszłymi rozwiązaniami.

Fakt, że Apple od lat pracuje nad generatywną sztuczną inteligencją – i że Tim Cook uważa, że teraz jest właściwy czas, aby ujawnić światu nowiny – sugeruje, że Apple GPT może być na zaawansowanym etapie rozwoju.