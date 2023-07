ChatGPT odnotował pierwszy spadek liczby użytkowników

Po błyskawicznym wzroście popularności pod koniec zeszłego i na początku 2023 roku wygląda na to, że chatbot OpenAI zaczyna tracić na popularności. Według danych firmy analityki internetowej, w zeszłym miesiącu ruch mobilny i stacjonarny na stronie ChatGPT spadł o 9,7% na całym świecie. Oznacza to pierwszy spadek w dziejach tego chatbota. W czerwcu, narzędzie do śledzenia aplikacji Sensor Tower, również odnotowało spadek liczby pobrań klienta ChatGPT na iOS.

Spadek zainteresowania ChatGPT wydaje się być częścią trendu w branży. W ostatnich miesiącach mniej osób odwiedza boty na Microsoft Bing, Google Bard i Character.AI. Microsoft na przykład odnotował wzrost ruchu w swojej wyszukiwarce między lutym a marcem, kiedy Bing AI stało się dostępne w publicznej wersji zapoznawczej. Od tego czasu miesięczny ruch w witrynie stale spadał, powracając prawie do poziomu, jaki był, zanim Microsoft przestawił Bing na GPT-4.

ChatGPT pierwszy raz pod kreską

Jeśli chodzi o przyczyny spadków, pojawiają się sugestie, że powodem może być koniec roku szkolnego. Innym powodem może być to, że firmy takie jak Samsung zabraniają pracownikom korzystania z chatbotów SI z powodu bardzo realnego strachu przed potencjalnym wyciekiem danych.