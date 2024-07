Animowany serial Kite Man: Hell Yeah! na pierwszym zwiastunie. Premiera w Max w lipcu

Kite Man: Hell Yeah! to animowany spin-off popularnej serii z Harley Quinn i Poison Ivy. Max niespodziewanie pokazał zwiastun tego serialu informując o niedalekiej premierze. Co ciekawe, od marca 2022 roku, kiedy to został zapowiedziany, panowała absolutna cisza.

Kite Man: Hell Yeah! – nieco zapomniany serial animowany od DC już niedługo zadebiutuje na Max

Centralną postacią jest Kite Man, złoczyńca z Gotham City, który próbuje prowadzić bar Noonan's, do którego wpadają przestępcy i zabójcy. Szybko okazuje się, że posiadanie takiego przybytku to spore wyzwanie. Akcja animacji rozgrywa się tuż po wydarzeniach rozgrywających się w drugim sezonie serialu Harley Quinn, a więc Kite Man rozstał się już na dobre z Poison Ivy, a jego nową miłością jest Golden Glider.