Among Us wyruszy na podbój PlayStation VR2

Chociaż może się wydawać, że w Among Us można zagrać na dosłownie wszystkim, to deweloperzy wypatrzyli jeszcze jedną platformę. Tym razem gra zostanie przeniesiona do środowiska PS VR2.

Firma Innersloth właśnie potwierdziła, że Among Us jest przygotowane do pojawienia się na nowej platformie. Po debiucie w wirtualnej rzeczywistości, jako Among Us VR, naturalne stało się, że producenci myślą o premierze na PlayStation VR2.

Among Us także na PlayStation VR2

W tej chwili nie ma daty premiery Among Us na nowej platformie, ale powstał zwiastun zapowiadający i pojawiło się kilka szczegółów. Tytuł zaoferuje rozgrywkę dla 4-10 graczy, pojawią się dwie mapy, na których grający będą mogli korzystać z wielu funkcji wprowadzonych specjalnie na potrzeby edycji VR. Gra ma kosztować ok. 10 euro.