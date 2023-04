Amnesia: The Bunker zalicza kolejne opóźnienie. Na szczęście niewielkie

Na początku bieżącego miesiąca mieliśmy okazję zobaczyć kolejny gameplay trailer z gry Amnesia: The Bunker, który prezentował spotkanie z potworem. Wczoraj natomiast deweloperzy ze studia Frictional Games poinformowali, że nadchodzącą odsłona serii Amnesia nie zadebiutuje w planowanym terminie. Gra zaliczyła bowiem kolejne opóźnienie. Na szczęście tym razem nie jest ono zbyt duże.

Amnesia: The Bunker zadebiutuje nieco później. Znamy nową datę premiery gry

Zgodnie z zapowiedziami Amnesia: The Bunker miała zadebiutować na rynku 16 maja 2023 roku. Okazuje się jednak, że wspomniany termin jest już nieaktualny, a nową datę premiery gry wyznaczono na 23 maja 2023 roku. Zainteresowani będą musieli więc poczekać na debiut nowej odsłony serii Amnesia tydzień dłużej.



Deweloperzy są przekonani, że kilka dodatkowych dni pozwoli im w pełni dopracować produkcję i upewnić się, że w dniu premiery wszystko będzie działać perfekcyjnie. W opublikowanym komunikacie Frictional Games podziękowało także graczom za cierpliwość.



Na koniec przypomnijmy, że Amnesia: The Bunker zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, Xbox One i Xbox Series X/S. Warto pamiętać, że nadchodząca produkcja studia Frictional Games trafi w dniu swojej premiery do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi nowej odsłony serii Amnesia na PC.

Wczytywanie ramki mediów.