Amnesia: The Bunker na nowej rozgrywce. Trailer pokazuje spotkanie z potworem

Niecałe dwa tygodnie temu dowiedzieliśmy się, ile czasu zajmie graczom ukończenie Amnesia: The Bunker. Tymczasem deweloperzy ze studia Frictional Games opublikowali kolejny gameplay trailer ze wspomnianej produkcji. Tym razem twórcy postanowili pokazać zainteresowanym, w jaki sposób zwrócić na siebie uwagę potwora czającego się w ciemnych zakamarkach tytułowego bunkra.

Twórcy Amnesia: The Bunker prezentują, w jaki sposób zwrócić uwagę potwora

Gracze będą musieli mieć się na baczności, jeśli podczas zabawy usłyszą ryk lub innego rodzaju złowrogie odgłosy. Będzie to bowiem oznaczało, że potwór znajduje się w pobliżu. Na zwiastunie widzimy natomiast, jak kilka szczurów blokuje dostęp do jednego z przedmiotów fabularnych. Postać sterowana przez deweloperów decyduje się użyć granatu, by przegonić gryzonie.



Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wybuchy oraz inne głośne odgłosy zainteresują potwora. Chwilę po wybuchu możemy bowiem zobaczyć rękę stwora. Zwiastun pokazuje, że w takich chwilach graczom nie pozostaje nic innego jak ucieczka, ponieważ w bezpośrednim starciu z potworem nie będą mieli dużych szans na przeżycie.



Na koniec przypomnijmy, że Amnesia: The Bunker ma zadebiutować na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Xbox Series X/S już 16 maja. Warto pamiętać, że nadchodząca produkcja studia Frictional Games trafi w dniu swojej premiery do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi nowej odsłony serii Amnesia na PC.