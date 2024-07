Amazon Prime Video w sierpniu zaoferuje wielkie hity. Nowości prosto z kin i powrót Władcy Pierścieni

Funny Little Stories to adaptacja serii teatralnej o tym samym tytule, która od ponad dwóch dekad cieszy się popularnością na brazylijskich scenach. Stworzony przez Sylvię Gardenberg w 1995 roku format został zaadaptowany na serial telewizyjny w 2021 roku. W związku z dużym sukcesem pierwszego sezonu, którego tematem była izolacja społeczna spowodowana pandemią Covid-19, serial doczekał się drugiego sezonu.

Ostry zakręt – 8 sierpnia

Wes Neal (KJ Apa), chłopak z pasją do szybkości, zostaje wyrzucony z wojska za wyścigi motocyklowe. Nie mając dokąd pójść i pragnąc zostać profesjonalistą, szuka swojego ojca, Deana Millera (Eric Dane), byłego mistrza wyścigów motocyklowych, z którym był w separacji, aby został jego trenerem. Wes dostaje pracę w sklepie motocyklowym należącym do dawnego mentora Deana, Abela (Edward James Olmos) i poznaje lokalną kelnerkę (Maia Reficco), w której się zakochuje. Gdy rozpoczyna treningi z ojcem, na jego starych bliznach powstają nowe rany, a Dean wywiera ogromną presję na syna, aby był najlepszy, co nadwyręża wszystkie inne relacje w życiu Wesa. Wes musi teraz sam zdecydować, czego chce dla swojej przyszłości i ostatecznie co warto stracić, aby odnieść wielkie zwycięstwo na torze.

Loteria! – 15 sierpnia

W niedalekiej przyszłości w Kalifornii powstała „Wielka Loteria” - jest jednak jeden haczyk: należy zabić zwycięzcę przed zachodem słońca, aby legalnie odebrać wielomiliardową wygraną. Kiedy Katie Kim (Awkwafina) przeprowadza się do Los Angeles, omyłkowo trafia na zwycięski los. Zdesperowana, aby przetrwać ataki żądnych wygranej łowców, niechętnie łączy siły z agentem ochrony loterii Noelem Cassidy (John Cena), który zrobi wszystko, co w jego mocy, aby doprowadzić ją do zachodu słońca w zamian za część wygranej. Noel musi jednak stawić czoła swojemu sprytnemu rywalowi Louisowi Lewisowi (Simu Liu), który również za wszelką cenę chce odebrać Katie wygraną. Reżyserem filmu JACKPOT! jest Paul Feig, a autorem scenariusza Rob Yescombe.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy (sezon 2) – od 29 sierpnia

Sauron powrócił. Wypędzony przez Galadriel, bez armii czy sojusznika, powracający Mroczny Władca musi teraz polegać na własnej przebiegłości, by odbudować swoją siłę i nadzorować tworzenie Pierścieni Mocy, które pozwolą mu związać wszystkie ludy Śródziemia ze swą złowrogą wolą.

Amazon Prime Video – filmy i seriale na licencji w sierpniu 2024