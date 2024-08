Amazon Prime Video na wrzesień z kinowymi hitami. Powrót The Grand Tour i Pierścieni Władzy

Na platformie Prime Video pojawi się we wrześniu sporo filmowych nowości, w tym kinowe premiery. Mowa o horrorze Urojenie od Blumhouse, który mogliśmy oglądać na dużym ekranie w marcu tego roku, a także akcyjniaku zatytułowanym Pszczelarz z Jasonem Stathamem, który był jednym z pierwszych tegorocznych hitów. Ponadto w bibliotece platformy Amazona pojawi się Pukając do drzwi, czyli ubiegłoroczne produkcja M. Night Shyamalana, a także Różowa Pantera, Terminator, Ostatnie tango w Paryżu, Anna oraz Zbrodnie pamięci.

Z kolei najważniejszą wrześniową premierą wśród oryginalnych tytułów Prime Video będą kolejne odcinki serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, które zadebiutowały z trzema pierwszymi epizodami drugiego sezonu właśnie dzisiaj. Swoją premierę mają także komediowy serial Call Me Bae, The Money Game, a także oczekiwany odcinek specjalny The Grand Tour: One For The Road. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Amazon Prime Video – oferta na wrzesień 2024