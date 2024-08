Amazon Prime Video bierze się za kolejną ekranizację gier. Stworzy ją reżyser Deadpoola

To będzie ambitny, ale również niezwykle oryginalny projekt.

Po wielkim sukcesie Fallouta Amazon ma chrapkę na kolejną ekranizację gier. Podobnie jak konkurencja, studio zamierza zabrać się za animowaną adaptację, która będzie antologią dla dorosłych zatytułowaną Secret Level. Za projekt odpowiada Tim Miller i jego Blur Studio, którzy wcześniej pracowali nad Deadpoolem oraz serialem Miłość, śmierć i roboty dla Netflixa.

Amazon Prime Video i Tim Miller pracują nad nową ekranizacją gier

Podobnie jak tamta produkcja, również w Secret Level każdy odcinek przedstawi zupełnie odrębną historię, która oparta będzie na popularnej grze wideo. Będą to opowieści osadzone w znanych światach, takich jak New World, Spelunky, czy gier należących do PlayStation. Zapowiedzi serialu możemy spodziewać się podczas Opening Night Live na tegorocznym gamescomie.