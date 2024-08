Amazon Prime Gaming z ponad 20 grami w sierpniu. Takiej oferty jeszcze nie było

Amzon ogłosił świetną ofertą w swojej usłudze Prime Gaming na sierpień. Subskrybenci już od dzisiaj aż do końca miesiąca odbiorą łącznie 22 gry. Wśród nich znajdą się takie perełki, jak Deus Ex: Rozłam ludzkości, SteamWorld Heist, Loop Hero, Trek to Yomi, Baldur’s Gate II: Enhanced Edition oraz Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles, czy Hard West 2.

Pierwsze cztery gry dostępne w ofercie Amazon Prime Gaming na sierpień są już dostępne do pobrania. W każdy czwartek bieżącego miesiąca posiadacze abonamentu będą mogli przypisać do swojego konta kolejną pulę gier. Pełną listę wraz z datami znajdziecie poniżej.

Na tym nie kończą się atrakcje i firma ogłosiła, że w swojej usłudze Amazon Luna doda wsparcie dla kolejnych gier. Posiadacze subskrypcji Prime Gaming od dzisiaj mogą sprawdzić takie gry, jak: Batman Arkham Knight, LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game, Wobbledogs, Horizon Chase Turbo, ULTRAKILL, Monster Truck Championship, KUNAI, Young Souls and Wonder Boy: The Dragon’s Trap. Przypomnijmy, że usługa od niedawna dostępna jest również w Polsce.

Amazon Prime Gaming – lista gier w sierpniu 2024

1 sieprnia - SteamWorld Heist (GOG)

1 sieprnia - Deus Ex: Mankind Divided

1 sieprnia - Tomb Raider: The Angel of Darkness

1 sieprnia - Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles

8 sierpnia - Gravity Circuit (Amazon Games App)

8 sierpnia - South of the Circle (GOG)

8 sierpnia - Loop Hero (Epic Games Store)

8 sierpnia - Trek to Yomi (Epic Games Store)

8 sierpnia - Kraken Academy!! (Amazon Games App)

15 sierpnia - Baldur’s Gate II: Enhanced Edition (Amazon Games App)

15 sierpnia - Beholder 3 (Amazon Games App)

15 sierpnia - Hard West 2 (GOG)

15 sierpnia - En Garde! (GOG)

15 sierpnia - Stray Gods: The Roleplaying Musical (GOG)

22 sierpnia - Grime: Definitive Edition (Amazon Games App)

22 sierpnia - KeyWe (Epic Games Store)

22 sierpnia - Figment 2: Creed Valley (Amazon Games App)

22 sierpnia - Spells & Secrets (GOG)

22 sierpnia - Young Souls (Amazon Games App)

29 sierpnia - Arcade Paradise (GOG)

29 sierpnia - INDUSTRIA (GOG)

29 sierpnia - The Collage Atlas (Amazon Games App)

Amazon Luna – oferta na sierpień 2024