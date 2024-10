Amazon i Ridley Scott pokażą upadek Pompei. Produkcja na podstawie bestsellerowej powieści

Amazon MGM Studios wraz ze Scott Free Productions, należącym do Ridleya Scotta, nabyły prawa do ekranizacji książki „A Day of Fire: A Novel of Pompeii”. Powieść autorstwa Kate Quinn, Stephanie Dray, Ben Kane, Eliza Knight, Sophie Perinot i Vicky Alvear została wydana w 2014 roku, a teraz doczeka się serialowej adaptacji.

Powstaje nowy serial o Pompejach od Amazona i Ridleya Scotta

Scenarzystami projektu są Michael Hirst i Horatio Hirst, którzy wcześniej pracowali nad takimi produkcjami, jak Elizabeth, Wikingowie, czy Rodzina Borgiów. Ridley Scott, David W. Zucker, Clayton Krueger i Sharon Hughff są producentami wykonawczymi z ramienia firmy Scott Free Productions.