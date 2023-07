Alone in the Dark z dwoma trybami graficznymi. Wydawca dzieli się szczegółami

W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że Alone in the Dark będzie trzeba przejść dwukrotnie, by w pełni doświadczyć przygotowanej przez deweloperów fabuły. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych z nadchodzącą produkcją studia Pieces Interactive. Wydawca gry – firma THQ Nordic – potwierdził bowiem, że konsolowa wersja rebootu kultowej serii horrorów zaoferuje dwa tryby graficzne.

Alone in the Dark z trybem wydajności i jakości na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S

Posiadacze konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S będą mogli zdecydować, czy bardziej zależy im na wysokiej rozdzielczości, czy większej liczbie klatek na sekundę. Tryb jakości pozwoli bowiem uruchomić grę w 4K i 30 FPS-ach. Natomiast w trybie wydajności gracze będą mogli cieszyć się płynnością animacji na poziomie 60 FPS ze „zmienną rozdzielczością”.