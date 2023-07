Alone in the Dark będzie trzeba przejść dwukrotnie. Ujawniono czas rozgrywki

Jakiś czas temu poznaliśmy dokładną datę premiery Alone in the Dark, a w ręce graczy oddano darmowy prolog pełniący funkcję wersji demonstracyjnej. Deweloperzy ze studia Pieces Interactive najwyraźniej postanowili przypomnieć o swojej produkcji, ponieważ udzielili wywiadu, w którym podzielili się nowymi szczegółami na temat wspomnianego tytułu. Dzięki przekazanym informacjom dowiedzieliśmy się, ile godzin powinno zająć ukończenie nadchodzącego rebootu kultowej serii horrorów.

Twórcy Alone in the Dark ujawnili, ile czasu zajmie ukończenie gry

W rozmowie z redakcją GamingBolt przedstawiciele studia Pieces Interactive poinformowali, że przejście każdej kampanii dostępnej w Alone in the Dark powinno zająć od 6 do 10 godzin. Produkcja zaoferuje bowiem dwa różniące się od siebie scenariusze, w których gracze będą mieli okazję wcielić się w Edwarda Carnby’ego (David Harbour) lub Emily Hartwood (Jodie Comer).



Każda z kampanii ma natomiast posiadać ekskluzywne przerywniki filmowe, lokacje oraz sekwencje. Dlatego też deweloperzy ze studia Pieces Interactive podkreślają, że aby w pełni doświadczyć fabuły gracze będą musieli przejść Alone in the Dark „co najmniej” dwukrotnie. Użytkownicy muszą więc przygotować się na 12-20 godzin rozgrywki.



Na koniec przypomnijmy, że Alone in the Dark zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera 25 października 2023 roku. Gra dostępna będzie w polskiej wersji językowej (napisy). Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi nadchodzącej produkcji studia Pieces Interactive.