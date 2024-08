Alien: Rogue Incursion na pełnym akcji fragmencie rozgrywki. Poznajcie ksenomorfy

Alien: Rogue Incursion to zupełnie nowa gra akcji dla jednego gracza, będąca horrorem akcji, z oryginalną historią, która przenosi grających do uniwersum Obcego. Rozgrywkę ukazano z perspektywy pierwszej osoby. Produkcja Survios trafi do właścicieli PC oraz konsol PlayStation 5. Warto też dodać, że poza VR będzie można ją ogrywać w tradycyjny sposób.

Ksenomorfy w zwiastunie Alien: Rogue Incursion

Kampania fabularna przedstawiona w grze Alien: Rogue Incursion rozgrywa się między wydarzeniami ukazanymi w filmach Obcy - 8. pasażer Nostromo i Obcy - decydujące starcie. Oznacza to, że przenosimy się do doskonale znanego miłośnikom wspomnianych obrazów kinowych uniwersum, by rozprawić się - a jakżeby inaczej - z rozmaitymi ksenomorfami.