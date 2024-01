Alan Wake w Dead by Daylight? Krótki teaser zdaje się nie zostawiać wątpliwości

Wygląda na to, że do produkcji studia Behaviour Interactive trafi kolejna znana postać.

Pod koniec listopada do Dead by Daylight trafiła laleczka Chucky. Tymczasem okazuje się, że w sieciowym horrorze studia Behaviour Interactive może wkrótce pojawić się kolejna znana postać. Deweloperzy opublikowali bowiem teaser, który powinien zainteresować wszystkich fanów Alana Wake’a. Krótki materiał wideo wyraźnie sugeruje bowiem, że do wspomnianej produkcji zmierza bohater gier Remedy Entertainment.

Dead by Daylight prawdopodobnie doczeka się DLC skierowanego fanów Alana Wake’a

Na oficjalnym profilu Dead by Daylight na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter) pojawił się wczoraj teaser, który prawdopodobnie jest zapowiedzią nowego DLC. Materiał trwa zaledwie 8 sekund i pokazuje jedynie latarkę oraz fragment zakrwawionej kartki papieru. Zdaniem wielu użytkowników Behaviour Interactive nawiązuje w ten sposób do postaci Alana Wake’a.