Alan Wake 2 z patchem naprawiającym wersję na PS5 Pro. Tytuł doczekał się kolejnego trybu graficznego

Jakiś czas temu w Alan Wake 2 pojawiła się aktualizacja wprowadzająca wsparcie dla PlayStation 5 Pro. Przy okazji wystąpiło również sporo problemów związanych z nowościami, jednak Remedy Entertainment pracowało w ostatnim czasie nad kolejnym patchem, który właśnie został udostępniony.

Alan Wake 2 - poprawki dotyczące wydania na PlayStation 5 Pro

W najnowszym updacie do Alan Wake 2 pojawiło się wiele technicznych zmian oraz kilka nowych elementów. Otrzymaliśmy dostęp do “zrównoważonego” trybu graficznego, który umożliwia wyświetlanie w częstotliwości 120Hz. Obecne wcześniej tryby skupione na jakości oraz wydajności doczekały się odpowiednich poprawek. Oto pełna lista, która zawiera również kilka poprawek w nowym dodatku, The Lake House: