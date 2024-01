Nowa aktualizacja do gry Alan Wake 2 wprowadziła ważne funkcje

Pierwsza ze wspomnianych funkcji umożliwia ponowne rozegranie wybranego przez nas rozdziału fabularnego z poziomu głównego menu – pod warunkiem że już wcześniej został on odblokowany podczas pierwszego podejścia . To właśnie powinno okazać się świetnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy mogli coś z jakiegoś powodu w którymś z rozdziałów ominąć i tym samym uniemożliwić sobie uzyskanie osiągnięcia lub trofeum, które blokuje uzyskanie platyny czy 100% osiągnięć. Deweloperzy zaznaczają jednak, iż użycie takiej opcji sprawi wczytanie gotowych niezależnie od ogólnych postępów zapisów gry, a nasz ekwipunek będzie odgórnie ustalony w zależności od zadania.

Przedstawiciele studia Remedy Entertainment poinformowali (podajemy za serwisem IGN ) na swoim oficjalnym blogu o udostępnieniu nowej aktualizacji do gry Alan Wake 2 . Patch został oznaczony numerem 1.5 i może przypaść do gustu głównie łowcom wszelkich osiągnięć czy trofeów, a także tym, którzy nie lubią się za bardzo bać; na liście znalazły się bowiem dwie funkcje, które już od jakiegoś czasu były wyczekiwane przez znaczącą część społeczności. Poniżej szczegóły.

Oprócz tego w oficjalnym komunikacie twórców czytamy, że usunięto błąd w trybie Nowej Gry Plus (The Final Draft), który powodował, że jeżeli gracz posiadał w swoim ekwipunku kuszę Sagi to nie był w stanie otworzyć wszystkich wymaganych skrytek kultu. Na liście znajdziemy też informacje o usprawnieniach interfejsu użytkownika, „ogólnych poprawkach wizualnych” czy też możliwości dostosowania pola widzenia (FoV) w interfejsie na komputerach osobistych.

Przypomnijmy, że gra Alan Wake 2 zadebiutowała na rynku 27 października 2023 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.